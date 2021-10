Coronavirus | oggi | green pass obbligatorio | più di un milione di certificazioni scaricate in un giorno

Advertising

sole24ore : #Greenpass obbligatorio, l'Italia non si blocca: proteste da Genova a Trieste ma pochi disagi - @nytimes, da… - sole24ore : #Greenpass obbligatorio. #Inps, certificati malattia +23% su venerdì scorso @sole24ore - Saelvig : Oggi voglio ricordare #CarloUrbani, medico che si sacrificò identificando la #Sars e riuscendo a evitare l'esplosio… - riccardomarassi : La vignetta di oggi sul Quotidiano del Sud - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 19 ottobre | Sky TG24… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

... tante assenze meno gravi le altre situazioni, ma saranno comunque rinunce pesanti. Spicca la ... Ci si è messo di mezzo pure il, che ha colpito nei giorni scorsi giocatori importanti ...... premio alla squadra femminile dell'ASD Rugby 27 Giugno 2021 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenzaToscana:145 nuovi casi e ricoveri in aumento. I decessi sono ...Nuovo record di morti per Covid in Russia. Secondo quanto ha reso noto la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l’andamento dei contagi nel Paese, nelle ultime 24 ore si sono regist ...19 OTT - Prende il via in Umbria l’attività di testing nelle scuole sentinella individuate dalla Regione Umbria sulla base del piano nazionale per monitorare la circolazione del virus Sars-CoV-2 in am ...