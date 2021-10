“Click to pray”: un nuovo sito e una nuova App per pregare con il Papa (Di martedì 19 ottobre 2021) Città del Vaticano – Insieme alla Segreteria Generale del Sinodo e alla Unione internazionale delle superiore generali, la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, lancia un sito web per pregare per una Chiesa sinodale – “La Chiesa in cammino – preghiamo per una Chiesa sinodale” – dove tutto il popolo di Dio potrà condividere le sue preghiere per il Sinodo della Chiesa. Sarà anche disponibile nella nuova versione di Click To pray, la piattaforma digitale di preghiera messa a disposizione dalla Rete mondiale di Preghiera del Papa. La sezione “Scuola di Preghiera”, infatti, propone contenuti per pregare e accompagnare il percorso sinodale, al cui centro c’è proprio la preghiera. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021) Città del Vaticano – Insieme alla Segreteria Generale del Sinodo e alla Unione internazionale delle superiore generali, la Rete Mondiale di Preghiera del, in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, lancia unweb perper una Chiesa sinodale – “La Chiesa in cammino – preghiamo per una Chiesa sinodale” – dove tutto il popolo di Dio potrà condividere le sue preghiere per il Sinodo della Chiesa. Sarà anche disponibile nellaversione diTo, la piattaforma digitale di preghiera messa a disposizione dalla Rete mondiale di Preghiera del. La sezione “Scuola di Preghiera”, infatti, propone contenuti pere accompagnare il percorso sinodale, al cui centro c’è proprio la preghiera. ...

