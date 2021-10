Biasin: Orsato è un arbitro bravo, ma è un no-Var. Pecca di supponenza (Di martedì 19 ottobre 2021) Daniele Orsato è un arbitro bravo, scrive Fabrizio Biasin su Libero, ma il suo problema è quello di essere no-Var, oltre che supponente. “Pecca di supponenza. E non è la prima volta. Pensa di essere il migliore e forse è anche vero, ma per essere ‘il migliore’ devi in qualche modo inchinarti alla tecnologia, cosa che Orsato non fa (quasi) mai”. Gli sarebbe bastato concedere il vantaggio, perché in caso di errore lo avrebbe aiutato la tecnologia. “Ma lui non vuole essere aiutato, è un no-var, perché è il migliore. E così facendo sbaglia, e pure di grosso”. Biasin continua ad elencare i difetti del direttore di gara. “Ama essere il protagonista delle partite, ma si dimentica che 99 volte su 100 se l’arbitro è il protagonista della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) Danieleè un, scrive Fabriziosu Libero, ma il suo problema è quello di essere no-Var, oltre che supponente. “di. E non è la prima volta. Pensa di essere il migliore e forse è anche vero, ma per essere ‘il migliore’ devi in qualche modo inchinarti alla tecnologia, cosa chenon fa (quasi) mai”. Gli sarebbe bastato concedere il vantaggio, perché in caso di errore lo avrebbe aiutato la tecnologia. “Ma lui non vuole essere aiutato, è un no-var, perché è il migliore. E così facendo sbaglia, e pure di grosso”.continua ad elencare i difetti del direttore di gara. “Ama essere il protagonista delle partite, ma si dimentica che 99 volte su 100 se l’è il protagonista della ...

