Atp Anversa 2021, Musetti torna a sorridere: battuto Mager in due set, ora c’è Sinner (Di martedì 19 ottobre 2021) Lorenzo Musetti torna a sorridere. Il tennista toscano sconfigge Gianluca Mager nel derby tutto azzurro valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Anversa (Belgio, cemento indoor). Oltre due ore di gioco per due set tiratissimi, 7-6(2) 7-6(3) dice lo score finale con Mager che è stato avanti per ben due volte di un break nel primo set e nel secondo parziale non è riuscito a sfruttare un set point. Al secondo turno, domani, Musetti se la vedrà con Jannik Sinner in un altro grande derby azzurro. Sinner-Musetti: DATA, ORARIO E DIRETTA TV SECONDO TURNO LA PARTITA – Inizio aggressivo nel primo set per Mager, che già nel terzo game riesce a strappare il servizio all’avversario conducendo subito di un ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Lorenzo. Il tennista toscano sconfigge Gianlucanel derby tutto azzurro valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di(Belgio, cemento indoor). Oltre due ore di gioco per due set tiratissimi, 7-6(2) 7-6(3) dice lo score finale conche è stato avanti per ben due volte di un break nel primo set e nel secondo parziale non è riuscito a sfruttare un set point. Al secondo turno, domani,se la vedrà con Jannikin un altro grande derby azzurro.: DATA, ORARIO E DIRETTA TV SECONDO TURNO LA PARTITA – Inizio aggressivo nel primo set per, che già nel terzo game riesce a strappare il servizio all’avversario conducendo subito di un ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sinner sale al numero 1??3?? ATP ?????? Gli ottavi al #BNPPO21 valgono il best ranking per Jannik, impegnato ad Anver… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 ANVERSA, MUSETTI AVANZA AL 2° TURNO BATTUTO GIANLUCA MAGER IN DUE SET (7-6, 7-6) SFIDERÀ J… - sportface2016 : Al secondo turno sarà #Sinner contro #Musetti: tutte le informazioni su dove e come seguire il match #AtpAnversa - NandoArm8 : Il doppio tiebreak sorride a Lorenzo #Musetti che supera Gianluca #Mager ad Anversa e si prende il secondo derby de… - lorenzofares : Il derby vinto vs #Mager ???? all'#EuropeanOpen di Anversa consentirà a Lorenzo #Musetti ???? di ritrovare Jannik… -