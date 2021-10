Abito da sposa: quando è LUI, succede così (Di martedì 19 ottobre 2021) La ricerca del mio Abito da sposa è stata più breve del previsto. Al secondo pomeriggio di tulle, pizzi e ricami c’è stato finalmente il colpo di fulmine! Ma prima di farvi tirare fuori i fazzoletti, devo riavvolgere un attimo il nastro. Ero reduce da un primo giro di ricognizione, in un atelier molto assortito. Ve ne avevo parlato la scorsa settimana, raccontavi quanto tutto fosse stato molto razionale. Ripensandoci adesso, so finalmente spiegarmi anche il motivo. Ho provato tanti bei vestiti, ma ho avuto sempre e solo lo stesso effetto di quando entro da Zara a scegliere un cappotto. Cos’è cambiato stavolta? quando sono entrata nel secondo atelier, credevo di rivivere le stesse sensazioni. Anche stavolta io, mia madre e mia sorella abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza: la bridal assistant si è fermata a ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 19 ottobre 2021) La ricerca del miodaè stata più breve del previsto. Al secondo pomeriggio di tulle, pizzi e ricami c’è stato finalmente il colpo di fulmine! Ma prima di farvi tirare fuori i fazzoletti, devo riavvolgere un attimo il nastro. Ero reduce da un primo giro di ricognizione, in un atelier molto assortito. Ve ne avevo parlato la scorsa settimana, raccontavi quanto tutto fosse stato molto razionale. Ripensandoci adesso, so finalmente spiegarmi anche il motivo. Ho provato tanti bei vestiti, ma ho avuto sempre e solo lo stesso effetto dientro da Zara a scegliere un cappotto. Cos’è cambiato stavolta?sono entrata nel secondo atelier, credevo di rivivere le stesse sensazioni. Anche stavolta io, mia madre e mia sorella abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza: la bridal assistant si è fermata a ...

