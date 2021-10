Zielinski sottotono | Stranamente sparito dai radar

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Piotrdeve ancora prendersi il Napoli. Dopo l'inforutnio occorso alla prima giornata e un mese di assenza per reucperare, il trequartista polacco non è mai tornato quello dell'anno scorso. Con Gattuso era sempre decisivo e intraprendente, con Spalletti non è riuscito ancora a dettare la sua legge., NapoliIl Mattino: "dai" Le prestazioni di Piotrcon il Napoli non stanno entusiasmando. Il polacco non sembra ancora calatosi al 100% nella realtà di Spalletti e fatica a trovare le giocate che tutti hanno ammirato la scorsa stagione. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla condizione non ottimale del classe '94. "Mertens prende il posto die il Napoli cambia. Il polacco è ...

Pur con Insigne,, Politano e Fabian Ruiz in serata non eccezionale. Cesare - È stato ... Anche Politano è stato autore di una prestazione. Lozano oggi mi è sembrato un po' ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli, Improta: 'sta giocando, vi spiego il perché' Napoli - Legia Varsavia: due giocatori del club polacco sono infortunati ...Gianni Improta, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione su Piotr Zielinski. Gianni Improta è intervenuto nella trasmissione Radio ...Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha fatto un focus si Piotr Zielinski, calciatore che non sta entusiasmando in questa stagione.