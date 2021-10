Tabellone Wta Tenerife 2021: Svitolina guida il seeding, presente Camila Giorgi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Tabellone principale del Wta 250 di Tenerife 2021, evento in programma da lunedì 18 a domenica 24 ottobre. Elina Svitolina guida il seeding, seguita da Tamara Zidansek e Sara Sorribes Tormo. Due le italiane direttamente ammesse nel main draw. Si tratta di Camila Giorgi, quarta testa di serie, e Lucrezia Stefanini, in Tabellone grazie ad una wild card. Le due giocatrici esordiranno rispettivamente contro una qualificata e contro l’egiziana Sherif. Di seguito tutti gli accoppiamenti del ‘Tenerife Ladies Open’. Tabellone WTA Tenerife 2021 (1) Svitolina vs Osorio Serrano(WC) Stefanini vs Sherif Zheng vs (WC) Masarova Watson vs (7) Tauson (4) ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilprincipale del Wta 250 di, evento in programma da lunedì 18 a domenica 24 ottobre. Elinail, seguita da Tamara Zidansek e Sara Sorribes Tormo. Due le italiane direttamente ammesse nel main draw. Si tratta di, quarta testa di serie, e Lucrezia Stefanini, ingrazie ad una wild card. Le due giocatrici esordiranno rispettivamente contro una qualificata e contro l’egiziana Sherif. Di seguito tutti gli accoppiamenti del ‘Ladies Open’.WTA(1)vs Osorio Serrano(WC) Stefanini vs Sherif Zheng vs (WC) Masarova Watson vs (7) Tauson (4) ...

