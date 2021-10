ProShares Bitcoin futures ETF verrà quotato a partire da oggi (Di lunedì 18 ottobre 2021) La SEC degli Stati Uniti ha ancora un sacco di richieste di ETF legati alle criptovalute sul suo tavolo da esaminare, nonostante le recenti aperture La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato il primo Bitcoin futures exchange-traded fund (ETF). L'approvazione è arrivata durante lo scorso fine settimana, mentre l'ETF sarà negoziato in borsa a partire da lunedì 18 ottobre. La comunità delle criptovalute degli Stati Uniti ha chiesto a gran voce un ETF legato alle criptovalute, in particolare dopo che il Canada e il Brasile ne hanno approvati alcuni a inizio anno. La SEC resta riluttante nell’approvare gli ETF che tracciano il prezzo spot delle criptovalute, ma ha finalmente approvato un ETF Bitcoin futures. Durante lo scorso fine settimana, la SEC statunitense ha approvato ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 18 ottobre 2021) La SEC degli Stati Uniti ha ancora un sacco di richieste di ETF legati alle criptovalute sul suo tavolo da esaminare, nonostante le recenti aperture La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato il primoexchange-traded fund (ETF). L'approvazione è arrivata durante lo scorso fine settimana, mentre l'ETF sarà negoziato in borsa ada lunedì 18 ottobre. La comunità delle criptovalute degli Stati Uniti ha chiesto a gran voce un ETF legato alle criptovalute, in particolare dopo che il Canada e il Brasile ne hanno approvati alcuni a inizio anno. La SEC resta riluttante nell’approvare gli ETF che tracciano il prezzo spot delle criptovalute, ma ha finalmente approvato un ETF. Durante lo scorso fine settimana, la SEC statunitense ha approvato ...

