Lazio-Inter | il retroscena del dialogo sarri-Handanovic

Advertising

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - giusmo1 : Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti nei confronti di Dumfries ma le telecamere lo 'catturano' - robbstank11 : Su Lazio-Inter, inutile tornarci ancora. La mia analisi: i danni causati da errori INDIVIDUALI sono al momento ben… - Nozhan39099755 : RT @lazioland1900: La Lazio di Sarri asfalta l'Inter di Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter

Corriere dello Sport

1 Marcello Nicchi, ex arbitro ed ex presidente dell'Aia, ha parlato a LaPresse del weekend nero degli arbitri italiani e dei due casi più discussi ine Juve - Roma. PALLA FUORI - 'C'è un regolamento, il gioco lo deve interrompere solo l'arbitro in caso di ferite o infortuni che riguardano la testa e situazioni piu pericolose. Poi per ...... le sue dichiarazioni Lorik Cana, ex calciatore della, ha parlato ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue dichiarazioni:- "Con l'è arrivata una vittoria molto importante non solo per ...Lazio – Inter è stata la partita della solidarietà. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021 il partner della società biancoceleste PlanetPay365 ...Il finale è stato intenso e Il Messaggero racconta scambi di battute ed episodi che sono sfuggiti alle telecamere. Felipe Anderson e compagni non si sono fermati con Dimarco a terra perché in preceden ...