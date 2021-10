Juventus, non c’è pace per Dybala: l’infortunio è più serio del previsto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sperava di esserci già contro la Roma, e invece ha dovuto fare i conti con la prudenza di uno staff medico determinato a farlo recuperare al 100%. Ora Dybala punta a tornare il più presto possibile ma difficilmente i tifosi bianconeri lo rivedranno presto in campo. Paulo Dybala infortunioLa Joya sarà costretta a saltare la sfida di Champions League di mercoledì e lo scontro diretto di San Siro di domenica prossima, ed è in dubbio anche per il turno infrasettimanale con il Sassuolo del 27 ottobre, con la prospettiva di rientrare il 30 in casa del Verona. Significherebbe un mese di stop, anche se l’argentino, nell’intimo, coltiva l’ambizione di sorprendere tutti e di tornare in anticipo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sperava di esserci già contro la Roma, e invece ha dovuto fare i conti con la prudenza di uno staff medico determinato a farlo recuperare al 100%. Orapunta a tornare il più presto possibile ma difficilmente i tifosi bianconeri lo rivedranno presto in campo. PauloinfortunioLa Joya sarà costretta a saltare la sfida di Champions League di mercoledì e lo scontro diretto di San Siro di domenica prossima, ed è in dubbio anche per il turno infrasettimanale con il Sassuolo del 27 ottobre, con la prospettiva di rientrare il 30 in casa del Verona. Significherebbe un mese di stop, anche se l’argentino, nell’intimo, coltiva l’ambizione di sorprendere tutti e di tornare in anticipo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

