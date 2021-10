Il centrosinistra fa quasi en plein | vince Torino e Roma con oltre 60 per cento

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilstrai ballottaggi delle elezioni comunali e, dopo le vittorie al primo turno a Bologna, Milano e Napoli, conquista, si conferma a Varese, Latina e Caserta, e strappa al centrodestra anche i comuni capoluogo di Cosenza, Savona, Isernia. Cappotto sfiorato. Il nuovo sindaco della capitale conil 60% dei voti è Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, deputato Pd, che sconfigge Enrico Michetti, candidato del centrodestra, anche senza apparentamenti ufficiali con Carlo Calenda, leader di Azione, e con la sindaca uscente Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle (il leader pentastellato Giuseppe Conte ha dichiarato a titolo personale la sua preferenza per Gualtieri).Acon il 59,2% trionfa Stefano Lo Russo contro Paolo Damilano, candidato di ...

pinapic : Vittoria del centrosinistra quasi dappertutto, da Roma a Torino, ma anche a Caserta, Isernia, Cosenza. Segno netto… - repubblica : A Varese, secondo i primi risultati (42 sezioni spogliate su 85, quasi la metà), il candidato sindaco del centrosin… - ilriformista : Il trionfo del centrosinistra ai #ballottaggi: trionfi a #Roma e #Torino, altri sei capoluoghi conquistati; al trio…

A Torino ilsi riprende il Municipio chiusa l'impalpabile esperienza dei grillini con Chiara Appendino: Stefano Lo Russo (Pd) vince di circa 20 punti sul civico di centrodestra Paolo ...Sembra un'onda, così la chiama Letta, è almeno un'ondina, a favore del. Il Pd ha ... sono stati preferiti ai nomi civici della destra, pescati all'ultimo momento eper caso. Letta ..."Il centrodestra esce sconfitto alle amministrative", perché non riesce a "a strappare al centrosinistra le grandi città". La presidente di Fratelli d'Italia, nella conferenza stampa di quasi un'ora ...(La Nazione) Centrosinistra fa quasi en plein, vince Torino e Roma con oltre 60% Centrodestra tiene Trieste. I magri risultati del M5s non aiutano il «Nuovo Ulivo» lettiano. Per Letta, che da oggi si ...