Ginnastica, Mondiali 2021: Cina in chiaroscuro. Wei brilla a metà, Luo Rui sorprende a 16 anni, Li Shijia si chiama fuori (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Kitakyushu (Giappone) sono incominciati i Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. Ad aprire le danze sono le qualificazioni femminili, si è partiti subito forte perché la prima suddivisione comprendeva la Cina. La corazzata asiatica è scesa in pedana senza le grandi stelle ammirate poco più di due mesi fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma le seconde linee hanno comunque offerte alcuni spunti interessanti e un paio di squilli notevoli in apertura di una rassegna iridata che si preannuncia altamente equilibrata e incerta. Ci si poteva attendere qualcosa in più da Wei Xiaoyuan, unica generalista cinese in questa manifestazione. La 17enne, all'esordio internazionale tra le seniores, ha incominciato meravigliosamente con uno strepitoso esercizio alle parallele asimmetriche (14.733, 6.5 il roboante D Score), ma poi ha ...

