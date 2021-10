Elisabetta Gregoraci resta senza programmi | cancellata la trasmissione che avrebbe dovuto condurre

(Di lunedì 18 ottobre 2021)un programma nuovo di zecca ma… è stato cancellato!è una delle più note e apprezzate showgirl, conduttrici e concorrenti di reality del mondo dello spettacolo nostrano. In rampa di lancio dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, l’ex moglie di Flavio Briatore stava… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Jeffry60779912 : RT @dea_channel: un meravigolioso best of della puntata di Scherzi a Parte di ieri sera con Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi-Elet… - 361_magazine : - marcusPiero : Che squallore!!! - - 77095km : piangere? ho perso te mica elisabetta gregoraci - ai_inturri : @samanta_012 Vabbè la gregoraci vestiva Elisabetta franchi, dayane e Giulia hanno indossato capi di ysl, falle, Ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

... Antinolfi proverà a corteggiare e conquistare il cuore della bella Antonella, ufficialmente single dopo aver chiuso la storia con Francesco Chiofalo? Antonella Fiordelisi: "mi ...Nelle settimane successive, invece, tra le guest star ci saranno: Ignazio Moser, Jerry Calà,, Alessandro Borghese, Paola Barale,Canalis, Giulia Salemi, Cecilia ...Conor McGregor è il campione di arti marziali finito al centro del gossip per aver aggredito Francesco Facchinetti a Roma.Antonella Fiordelisi punzecchia nuovamente Elisabetta Gregoraci, via social dopo la messa in onda di Scherzi a Parte. Ecco cos’è accaduto ...