E’ morto Franco Cerri | il jazzista ‘in ammollo’ aveva 94 anni

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Èall’età di 94il maestro, uno dei jazzisti più significativi nel panorama italiano, che ha calcato le scene insieme ai più grandi, ma era noto a molti anche come il famoso “uomo in ammollo” di una vecchia pubblicità televisiva. A dare la notizia della scomparsa è stato il figlio Nicholas, in un post su Facebook: “Le sette note e le tre chitarre salutano con tanto affetto, grande musicista e grande uomo. Fai buon viaggio, babbo”. Nel corso della sua carrieraè salito sul palco insieme a giganti del jazz come Django Reinhardt, Dizzy Gillespie, Barney Kessel, Jim Hall. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Aveva 95 anni, è stato un chitarrista jazz molto tecnico e anche duttile a suonare con diversi artisti Conosciuto al grande pubblico come "l'uomo in ammollo" di una famosa pubblicità degli anni Sessanta