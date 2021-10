Covid Uk, Bassetti: “Picco contagi? In Italia piccoli passi e 2022 fine restrizioni” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Gli inglesi hanno scelto una filosofia diversa dalla nostra, hanno levato tutte le misure di restrizione da mesi. Da luglio non usano più la mascherina, prima di raggiungere la copertura vaccinale simile alla nostra. Noi invece, con piedi di piombo e Piccoli passi, possiamo raggiungere a fine dicembre, tra vaccinati e immuni, il 90% della popolazione generale”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sul Picco di contagi Covid nel Regno Unito. “Dall’inizio del 2022 potremmo quindi anche noi dire addio ad altre misure come il Green pass e la mascherina al chiuso o all’aperto – dice Bassetti – Quindi sul Picco di casi registrati nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Gli inglesi hanno scelto una filosofia diversa dalla nostra, hanno levato tutte le misure di restrizione da mesi. Da luglio non usano più la mascherina, prima di raggiungere la copertura vaccinale simile alla nostra. Noi invece, con piedi di piombo eli, possiamo raggiungere adicembre, tra vaccinati e immuni, il 90% della popolazione generale”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, suldinel Regno Unito. “Dall’inizio delpotremmo quindi anche noi dire addio ad altre misure come il Green pass e la mascherina al chiuso o all’aperto – dice– Quindi suldi casi registrati nel ...

