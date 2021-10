Consiglio comunale | Centrodestra e liste civiche | “La maggioranza fugge davanti ai problemi della città”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Fiumicino – “Una scena mai vista prima quella verificatasi aldi oggi, 18 ottobre 2021: in aula, oltre all’opposizione, erano presenti solo l’assessore Calicchio e il consigliere Cutolo. Ecco l’ennesima mancanza di sensibilità aidel territorio dimostrata da questa Amministrazione”. E’ quanto si legge in un comunicato a firmadi Fiumicino. “La cosa curiosa – prosegue la nota – è che quando si parlava di una mozione che interessava, molto marginalmente, il territorio di Fiumicino, erano tutti presenti, ma quando abbiamo discusso diche riguardano bambini, giovani e anziani, la giunta e lahanno abbandonato ilndo proprio nel ...

Azione_it : Complimenti agli azionisti Maria Adele Taramasso e a Massimiliano Carpano, eletti al Consiglio Comunale di Savona.… - you_trend : ?? Probabile composizione del consiglio comunale di #Roma: Maggioranza - 29 seggi PD 18 seggi Lista Gualtieri 5 Sin… - you_trend : *Attualmente a Latina è in vantaggio il sindaco uscente Damiano Coletta (CSX) ma al I Turno le liste di CDX avevano… - pablo__liberal : RT @jacopo_iacoboni: Dopo le elezioni 2016 il M5S occupava 24 seggi su 40 nel Consiglio Comunale di Torino, la Sala Rossa Da domani ne occ… - sysmedia68 : RT @jacopo_iacoboni: Dopo le elezioni 2016 il M5S occupava 24 seggi su 40 nel Consiglio Comunale di Torino, la Sala Rossa Da domani ne occ… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio comunale

Cosenza Post

Green pass obbligatorio lavoro, Faq governo su Dpcm/ Commercio all'aperto, badanti e? Gli eletti 2021 nel nuovodi Melito di Napoli in maggioranza sono 15: Rocco Marrone, Irene ...Claudio Durigon, a Latina la destra è andata male. "Be' anche a Roma mi aspettavo un po' meglio. A Latina abbiamo ancora la maggioranza del". Il candidato di centrodestra Vincenzo Zaccheo, che lei e l'intera Lega avete fortemente sostenuto, ha perso al ballottaggio di quasi dieci punti nonostante fosse in netto ...