Collant | tendenze e idee per l’autunno-inverno 2021 2022

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La moda autunno-punta tutto sulle gambe: stavolta però senza lasciarle nude ma avvolte dache non passano inosservati, colorati e sapientemente ricamati. Isono l’accessorio underwear, protagonista della stagione più fredda, con cui proteggere le gambe dal freddo e con cui completare il look. Sì, perché l’intento deiè quello di creare una continuità con l’outfit indossato giocando con il ton sur ton o con il color block. Possono essere scelti nelle raffinate versioni velate, dall’effetto vedo-non-vedo, o nei modelli coprenti (30 o 40 denari) declinate in colori pop e ricchi di energia. Leperriscoprono il piacere di ...

