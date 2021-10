Bill Gates, spunta un altro caso di mail «inappropriate» inviate a una dipendente (Di lunedì 18 ottobre 2021) «inappropriate». È così che un’inchiesta esclusiva del Wall Street Journal ha definito le mail inviate da Bill Gates a una dipendente di Microsoft attorno al 2007. Il quotidiano statunitense ha avuto modo di leggere uno scambio di messaggio in cui Gates proponeva alla dipendente di incontrarsi fuori dal campo di Microsoft. Nessuna allusione sessuale, nessun reato chiaro. Il tono delle mail era però «flirtatious», un aggettivo che potremmo tradurre come «ammiccante». I dirigenti della società erano a conoscenza di questo scambio già nel 2008. Questo sarebbe quindi il terzo caso, almeno secondo le ricostruzioni della stampa statunitense, in cui il fondatore di Microsoft avrebbe cercato di avere relazioni con sue ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) «». È così che un’inchiesta esclusiva del Wall Street Journal ha definito ledaa unadi Microsoft attorno al 2007. Il quotidiano statunitense ha avuto modo di leggere uno scambio di messaggio in cuiproponeva alladi incontrarsi fuori dal campo di Microsoft. Nessuna allusione sessuale, nessun reato chiaro. Il tono delleera però «flirtatious», un aggettivo che potremmo tradurre come «ammiccante». I dirigenti della società erano a conoscenza di questo scambio già nel 2008. Questo sarebbe quindi il terzo, almeno secondo le ricostruzioni della stampa statunitense, in cui il fondatore di Microsoft avrebbe cercato di avere relazioni con sue ...

