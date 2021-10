Belen Rodriguez conduttrice? “‘Qualifica’ un po’ regalata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tu Si Que Vales è un programma quasi imbattibile all’auditel (anche se Milly Carlucci con la nuova edizione di Ballando con le Stelle può ‘regalare sorprese’…) e lo è perché è ben scritto. Lo sa Platinette che ne ha parlato nella sua rubrica I protagonisti della Tv su DiPiùTv. I conduttori,, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, non sono centrali. Lo è la giuria, lo sono i concorrenti. Ecco perché Platinette scrive: “La qualifica di conduttore per, Alessio e Martin è un po’. I loro interventi sono esigui“. Va detto che questo vale per chiunque sia alla conduzione del programma. D’altra parte, con Maria De Filippi in giuria, come si può pensare che un qualsiasi conduttore (o aspirante tale) “la spunti”? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.