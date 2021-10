Ballottaggio Roma, Sgarbi: “E’ andata benissimo, chi ha vinto fallirà” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Le elezioni comunali a Roma? Sono andate benissimo! Perché chi ha vinto e governerà Roma, ovvero il centrosinistra, farà come la Raggi un fallimento totale: e quindi il centrodestra vincerà le politiche, quando finalmente gli elettori andranno a votare”. E’ la convinzione che esprime all’AdnKronos Vittorio Sgarbi, fondatore di Rinascimento, dopo il Ballottaggio che a Roma ha incoronato sindaco Roberto Gualtieri. Il candidato del centrosinistra si è imposto su Enrico Michetti, candidato di centrodestra. “Il sindaco di Roma è il sindaco di una micro-minoranza che non ha niente a che fare con i veri cittadini Romani, mentre il vincitore morale è Calenda. Noi abbiamo perso per una congiura costruita dall’inizio, da Durigon in poi; dunque ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Le elezioni comunali a? Sono andate! Perché chi hae governerà, ovvero il centrosinistra, farà come la Raggi un fallimento totale: e quindi il centrodestra vincerà le politiche, quando finalmente gli elettori andranno a votare”. E’ la convinzione che esprime all’AdnKronos Vittorio, fondatore di Rinascimento, dopo ilche aha incoronato sindaco Roberto Gualtieri. Il candidato del centrosinistra si è imposto su Enrico Michetti, candidato di centrodestra. “Il sindaco diè il sindaco di una micro-minoranza che non ha niente a che fare con i veri cittadinini, mentre il vincitore morale è Calenda. Noi abbiamo perso per una congiura costruita dall’inizio, da Durigon in poi; dunque ...

