Ballottaggi nei cinque Comuni della Puglia: gli eletti sindaci AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Elezioni amministrative a Cerignola, Ginosa, Massafra, Noicattaro e Ruvo di Puglia (Di lunedì 18 ottobre 2021) notizia in aggiornamento Dati ufficiali diffusi dal ministero dell’Interno. Legenda: identità del candidato in neretto rappresenta il risultato definitivo Città metropolitana di Bari Noicattaro – Ruvo DI Puglia – Provincia di Foggia Cerignola – Provincia di Taranto Ginosa – Massafra – L'articolo Ballottaggi nei cinque Comuni della Puglia: gli eletti sindaci AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE <small class="subtitle">Elezioni amministrative a Cerignola, Ginosa, ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) notizia in aggiornamento Dati ufficiali diffusi dal ministero dell’Interno. Legenda: identità del candidato in neretto rappresenta il risultato definitivo Città metropolitana di BariDI– Provincia di Foggia– Provincia di Taranto– L'articolonei: gliIN , ...

Advertising

you_trend : Qual è stata la lista più votata nei 25 comuni più popolosi d'Italia alle ultime 4 politiche e alle ultime 3 europe… - you_trend : Alle 23 a #Roma l'affluenza cala di meno, rispetto alla stessa ora del primo turno, nei Municipi 8 e 12, che insiem… - LegaSalvini : ++ ?? IL M5S SA DI NON CONTARE NULLA NEI BALLOTTAGGI ++ - Linkiesta : Centrosinistra in vantaggio a Roma e Torino nei #ballottaggi delle elezioni comunali - giord97 : Pronostico delle prime dichiarazioni: la destra parlerà solo di affluenza (che è un serio problema in ogni caso) pe… -