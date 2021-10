Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano ad Amici: “Non faccio l’infamata”. Commento puntata 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Ad Amici 2021, nella puntata del 17 ottobre, ci sono stati ulteriori provvedimenti disciplinari contro gli allievi. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Inder, proprio per il suo atteggiamento, la produzione ha messo alla prova tutta la classe dei cantanti. Nel ballo, Raimondo Todaro si è scontrato con Alessandra Celentano. Todaro attacca la Celentano ad Amici, ma è polemica anche tra i prof. di canto Continuano i provvedimenti disciplinari ad Amici. Sembra proprio che la classe del 2021 non riesca ad adeguarsi alle regole. In particolare, stavolta, è toccato a tutti i cantanti passare una sfida a suon di cover per volere della redazione: “I vocal coach si sono lamentati ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Ad2021, nelladel 17, ci sono stati ulteriori provvedimenti disciplinarigli allievi. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Inder, proprio per il suo atteggiamento, la produzione ha messo alla prova tutta la classe dei cantanti. Nel ballo,si è scontrato conattacca laad, ma è polemica anche tra i prof. di canto Continuano i provvedimenti disciplinari ad. Sembra proprio che la classe del 2021 non riesca ad adeguarsi alle regole. In particolare, stavolta, è toccato a tutti i cantanti passare una sfida a suon di cover per volere della redazione: “I vocal coach si sono lamentati ...

