Quando va in onda Imma Tataranni 2?

(Di domenica 17 ottobre 2021) L’attesa sta per terminare e mentre in tv continuano ad andare ina rotazione i promo con un laconico “Prossimamente”, i fan sanno già che Vanessa Scalera tornerà in scena entro la fine del mese. Matera sarà ancora la location di nuovi casi e delle passioni che2 porterà sullo schermo riprendendo proprio da dove eravamo rimasti. La fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Mariolina Venezia porterà sullo schermo il nostro amato sostituto procuratore alle prese con nuovi casi su cui indagare con al fianco il fidato Calogiuri (interpretato da Alessio Lapice). Chi ha seguito i primi episodi sa bene che la rossa ha una vera e propria ossessione per il suo giovane collaboratore, una vera e propria attrazione che ha portato al bacio nel finale della prima stagione, cosa succederà adesso eandrà in ...

Advertising

trash_italiano : Cioè noi qui riusciamo a scoprire il nome, l’Instagram e anche il pin del bancomat di tutti quelli che vanno a C’è… - famarella : @AhiMaria1 Mai l'appellativo di cavaliere fu più pertinente. Nel senso di cavalcare l'onda favorevole. Fin dal 1993… - SameeraHasan3 : RT @ibo_manu4: ????#SiyahBeyazAsk???? Era il 16 ottobre 2017,quando in Turchia andava in onda la prima puntata di SBA?????? A distanza di 4 anni..… - Onda_CalabraIII : @MarSnaaaa @marco9894 Ma dove? Mai detta mezza parola contro il Comandante. Anzi, lo difendevo quando a novembre s… - MarSnaaaa : @Onda_CalabraIII @marco9894 Ma quando mai, che tu volevi cacciare pure conte e dai. -

Ultime Notizie dalla rete : Quando onda

Contra-Ataque

... è diventato fornitore ufficiale del campionato e dunque manderà inla partita in diretta ... le due squadre erano avversarie anche nella LegaDue del 2008 - 2009,l'allora Cimberio aveva ...La pandemia è stata come uno tsunami, e adesso che l'è tornata indietro possiamo vedere cosa ... 'nel 2020 avevamo bisogno di informarci sul Covid perché chiusi in casa, nel pieno di una ...Cuori, anticipazioni seconda puntata: in onda il 24 ottobre 2021 il terzo e il quarto episodio della prima stagione.Il successo di Rocky non ha solo reso Sylvester Stallone uno degli attori più famosi della storia del cinema, gli ha proprio cambiato la vita per sempre.