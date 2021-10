Montalto | non collimano orari scolastici e dei bus | studenti “buttati in strada” per ore

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 ottobre 2021)di Castro – “Cosa deve fare una famiglia? Farsi 100 km al giorno per andarsi a prendere il figlio a scuola? Eppure l’abbonamento si paga, il servizio ci deve essere e la Regione deve provvedere”. Lo sfogo è di Francesco Corniglia, consigliere comunale adi Castro, d nel mirino ci sono i disservizi del trasporto pubblico e la mancanza di collegamento con gli. “Era l’otto settembre – spiega Corniglia – quando sulla stampa venivano riportate le dichiarazioni del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale relative al doppio ingresso a scuola da parte deglidegli istituti superiori di secondo grado. Due le fasce di ingresso: alle 08:00 ed alle ore 9.40 (non più alle 10 come lo scorso anno) al fine di evitare che i ragazzi escano troppo tardi. Si ...