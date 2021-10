Milan-Verona 3-2, Rafael Leao sui social: “Milan is on fire” (Di domenica 17 ottobre 2021) Rafael Leao, autore di una bella prestazione in Milan-Verona 3-2 a 'San Siro', ha espresso la sua soddisfazione per i tre punti sui social Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021), autore di una bella prestazione in3-2 a 'San Siro', ha espresso la sua soddisfazione per i tre punti sui

Advertising

acmilan : Read all about the thrilling turnaround of #MilanVerona ?? - Gazzetta_it : Milan-Verona, la moviola: non c'è il rigore di Romagnoli su Kalinic - OptaPaolo : 2 - Era da novembre 2020 che il Milan non subiva due gol nel primo tempo in una partita di Serie A, anche in quel c… - fisco24_info : Milan: escluse lesioni a legamenti per Rebic: Distorsione alla caviglia per il croato durante sfida col Verona - Milannews24_com : Fabio #Bianchi: «Vi dico quale è il vero punto di forza del #Milan» -