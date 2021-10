Mihajlovic: “Sono arrabbiato con i miei giocatori per non aver chiuso la partita. Barrow deve continuare così” (Di domenica 17 ottobre 2021) Sinisa Mihajlovic ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro l’Udinese: “Sono più arrabbiato con i miei giocatori per non averla chiusa, sul gol di Barrow poi andava chiusa e non lo abbiamo fatto. Chiaramente dopo torno anche sugli episodi, se un giocatore viene espulso perché poi l’arbitro deve andare a compensare, parlo del giallo a Svanberg. Sapendo che funziona così l’ho tolto perché poi sarebbe stato espulso lui. Poi sul gol del pari l’ho visto più volte, se Skorupski non salta c’è un motivo, si vede, Becao va un po’ indietro per ostacolarlo. Non comprendo perché VAR e arbitro non l’abbiano visto, abbiamo pareggiato per colpa nostra e non dell’arbitro, ma ho perso già quattro punti per decisioni arbitrali. Poi ogni ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Sinisaha commentato in conferenza stampa il pareggio contro l’Udinese: “piùcon iper nonla chiusa, sul gol dipoi andava chiusa e non lo abbiamo fatto. Chiaramente dopo torno anche sugli episodi, se un giocatore viene espulso perché poi l’arbitroandare a compensare, parlo del giallo a Svanberg. Sapendo che funzional’ho tolto perché poi sarebbe stato espulso lui. Poi sul gol del pari l’ho visto più volte, se Skorupski non salta c’è un motivo, si vede, Becao va un po’ indietro per ostacolarlo. Non comprendo perché VAR e arbitro non l’abbiano visto, abbiamo pareggiato per colpa nostra e non dell’arbitro, ma ho perso già quattro punti per decisioni arbitrali. Poi ogni ...

Advertising

DarioGianuzzi : @Radio1Sport vabbè, Mihajlovic non è stato elegante, però non vedere il blocco astuto fatto sul portiere del Bologn… - DLabanti : #BolognaFc Sinisa: ‘Abisso ha ammonito Svanberg per compensazione. Ho dovuto cambiarlo altrimenti lo avrebbe buttat… - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Bologna, ti voglio coraggioso come me': Il tecnico verso l'Udinese: 'Ma sono consapevole che serve anc… - infoitsport : Mihajlovic: 'Difficile rischi Medel. Il modulo? Sono i giocatori a farti vincere' - napolista : L’allenatore del Bologna ha presentato la gara con l’Udinese: “Durante la sosta non ci sono stati i nazionali e per… -