Juve Roma, torna il gesto del 3 di Mourinho all'Allianz Stadium: il retroscena (Di domenica 17 ottobre 2021) Mourinho furioso con la terna arbitrale nel finale di Juve Roma e rispunta il gesto del 3 all'Allianz Stadium. Mourinho furibondo nel finale di Juve Roma. L'allenatore giallorosso ha protestato con la terna arbitrale per i tre minuti di recupero concessi da Orsato. Il tecnico portoghese ha anche fatto il segno del numero tre: un semplice riferimento al recupero o provocazione ai tifosi della Juventus per il famoso Triplete con l'Inter? Mou esce in ogni caso sconfitto dal match dell'Allianz Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

