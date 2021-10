Entra nella Fontana di Trevi, multatto dalla Polizia Locale (Di domenica 17 ottobre 2021) Ieri sera intorno alle 21.00 pattuglie del I Gruppo Centro "ex Trevi" della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i consueti controlli della zona, sono intervenute per un cittadino di nazionalità ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Ieri sera intorno alle 21.00 pattuglie del I Gruppo Centro "ex" delladi Roma Capitale, durante i consueti controlli della zona, sono intervenute per un cittadino di nazionalità ...

Ultime Notizie dalla rete : Entra nella DIRETTA/ Cagliari Sampdoria (risultato 1 - 0) streaming video tv: fine primo tempo! Candreva riceve palla sulla trequarti sinistra, entra in area e col destro prende il legno alla ... Per lui 28 vittorie, 22 pareggi e 26 sconfitte in Serie A; nella sua prima stagione ha condotto la ...

La violenza in piazza, il fenomeno no Green pass: cinque interviste per capire, senza paraocchi Sociologi e politologi analizzano il fenomeno: «Attenzione a generalizzare e semplificare, bisogna mediare per allentare la tensione». Isolare i violenti e non sopravvalutare la sbornia digitale che d ...

