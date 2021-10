Tu Si Que Vales 2021: Johan Stahl (video e gallery) (Di sabato 16 ottobre 2021) La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 16 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Johan Stahl, un prestigiatore 42enne che ha incantato facendo apparire della carte dalle sue mani, a maniche tirate su. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Inevitabili per lui quattro Vale. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Johan Stahl nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera. video Johan Stahl a Tu sì que Vales 2021 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 16 ottobre 2021) La quinta puntata di Tu Si Quedi stasera, 16 ottobre, ci ha mostrato anche l’esibizione di, un prestigiatore 42enne che ha incantato facendo apparire della carte dalle sue mani, a maniche tirate su. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Inevitabili per lui quattro Vale. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera.a Tu sì que...

Advertising

arcobalenietnei : RT @fetusera91: vado a mangiare le castagne e guardare tu si que vales ciao ?? - loveaanthem : oddio ma oggi si fa tu si que vales ? - habitvstyles : mo mi finisco di riassumere minimo dieci pagine mentre mi guardo tu si que vales poi non me ne frega nulla di che o… - themisfitsclass : Ballando con le stelle ha giocato la carta vincente della partenza anticipata ma Tu si que vales sta sfoderando tut… - giovanni_d : Oh ma perché non riesco a trovare il profilo Instagram o facebook di Alessandro Mosca che era al palo a tu si que v… -