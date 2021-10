TCL Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il settore dedicato agli occhialisembrerebbe essere in forte crescita, e dopo la presentazione dei Ray-Ban Stories e ora il turno di TCL. Nella giornata di oggi l’azienda presenta infatti i . Si tratta di occhialiche presentano un display micro-LED con una guida d’onda, tecnologia sviluppata negli ultimi tre anni. Si tratta di un display a colori trasparente, che li fanno sembrare dei semplici occhiali da vista. Questa tecnologia li distingue dai conceptdi Xiaomi che presentavano un display monocromatico che utilizzava anche in quel caso micro-LED. In entrambi casi i LED sono minuscoli, dalle dimensioni di appena 4 µm, ma il team di TCL ha sviluppato un algoritmo proprietario che consente agli occhialidi mostrare le immagini a colori. Sostanzialmente gli ...

TCL e la sua startup Thunderbird, nata dall'incubatrice, hanno i cosiddetti Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition Piede. In particolare, si tratta di ...La società asiatica TCL oggi ha svelato ufficialmente i suoi occhiali smart Thunderbird Pioneer Edition: ecco i dettagli noti finora.