Superbike oggi, GP Argentina 2021: orari superpole race e gara-2, tv, programma, streaming Sky e TV8 (Di domenica 17 ottobre 2021) Domenica potenzialmente decisiva al Circuito San Juan Villicum nella corsa al titolo tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea nel Mondiale Superbike 2021. Dopo la gara-1 di ieri sera, vinta dal turco della Yamaha davanti al rivale nord irlandese della Kawasaki, quest’oggi vanno in scena la superpole race e gara-2 del Gran Premio di Argentina 2021, dodicesimo e penultimo atto della stagione. Razgatlioglu ha 29 punti di vantaggio su Rea quando restano ancora un massimo di 99 punti a disposizione da qui al termine del campionato (che si concluderà a fine novembre in Indonesia), quindi oggi potrebbe fare un passo avanti quasi definitivo verso il primo titolo mondiale in carriera con le derivate di serie. La ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Domenica potenzialmente decisiva al Circuito San Juan Villicum nella corsa al titolo tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea nel Mondiale. Dopo la-1 di ieri sera, vinta dal turco della Yamaha davanti al rivale nord irlandese della Kawasaki, quest’vanno in scena la-2 del Gran Premio di, dodicesimo e penultimo atto della stagione. Razgatlioglu ha 29 punti di vantaggio su Rea quando restano ancora un massimo di 99 punti a disposizione da qui al termine del campionato (che si concluderà a fine novembre in Indonesia), quindipotrebbe fare un passo avanti quasi definitivo verso il primo titolo mondiale in carriera con le derivate di serie. La ...

Advertising

zazoomblog : Superbike oggi GP Argentina 2021: orari superpole e gara-1 tv programma streaming Sky e TV8 - #Superbike… - corsedimoto : ORARI TV SUPERBIKE - In Argentina continua il fantastico duello fra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Oggi due se… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Delbianco sfiora l'impresa: 'Era destino che Pirro ottenesse oggi la 51esima': Rivelazione della stagione del CIV Superbik… - gponedotcom : Squid Game: il lungo viaggio della Superbike in Argentina: L’avventura entra da oggi nella sua fase cruciale: l’obi… - crismarocchi : ?????? ...che #bravo questo #ragazzo!! ???? 3° posto per Gabriele Ruiu che oggi ha pensato bene di regalare al B-Max Rac… -