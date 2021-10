Serie D, Arezzo-Foligno: streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre alle ore 15 allo stadio Città di Arezzo, si disputerà il match Arezzo-Foligno, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D (girone E) che vede in classifica i toscani al primo posto (insieme al San Donato Tavernelle) a punteggio pieno, mentre gli umbri sono fanalino di coda con un solo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie D, Arezzo-Trestina: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Serie D, Rieti-Arezzo: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Serie D, ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre alle ore 15 allo stadio Città di, si disputerà il match, valevole per la quinta giornata del campionato diD (girone E) che vede in classifica i toscani al primo posto (insieme al San Donato Tavernelle) a punteggio pieno, mentre gli umbri sono fanalino di coda con un solo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::D,-Trestina:tv inD, Rieti-tv inD, ...

