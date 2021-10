Sampdoria e il caso Ihattaren, la Juventus risarcirà i blucerchiati (Di sabato 16 ottobre 2021) Ihattaren è il caso del momento in casa Sampdoria, a gennaio la Juventus potrebbe risarcire i blucerchiati Ieri è scoppiato il caso Ihattaren in casa Sampdoria. Il giocatore non si è ambientato in Italia e non vorrebbe tornarci. Una perdita tecnica per la Sampdoria ed economica per la Juventus. Come riporta il Secolo XIX era una situazione prevista o prevedibile in partenza. La Sampdoria era a conoscenza dei problemi caratteriali di Ihattaren, ma puntava sul riuscire a far crescere mentalmente il giocatore. Ora la sua esperienza blucerchiata sembra essere arrivata al termine e la Juventus potrebbe risarcire i blucerchiati a gennaio mandando un altro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021)è ildel momento in casa, a gennaio lapotrebbe risarcire iIeri è scoppiato ilin casa. Il giocatore non si è ambientato in Italia e non vorrebbe tornarci. Una perdita tecnica per laed economica per la. Come riporta il Secolo XIX era una situazione prevista o prevedibile in partenza. Laera a conoscenza dei problemi caratteriali di, ma puntava sul riuscire a far crescere mentalmente il giocatore. Ora la sua esperienza blucerchiata sembra essere arrivata al termine e lapotrebbe risarcire ia gennaio mandando un altro ...

