Salerno pronta a trasformarsi in una ludoteca all’aperto

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sono partite ale iscrizioni per partecipare al progetto “Don’t stop the game!”, un’iniziativa finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la partecipazione all’Avviso Regionale “Per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o da associazioni di promozione sociale ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.LGS. N. 117/2017, codice del terzo settore. Fondi 2018, 2019, 2020.(D.G.R. Campania n. 326 del 30/06/2020). Il Progetto è stato presentato dall’Ente Capofila l’Associazione di Promozione Sociale “Osservatorio sui minori”, in partenariato con l’Associazione di Volontariato “A. Viscusi el ceppo anteas” e l’Associazione di Promozione Sociale “Anteas servizi” e coinvolgerà bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni ed over 60 del ...