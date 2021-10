Roma | in 160 sotto al palco di un concerto abusivo | multe per 10mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 ottobre 2021)– Gli agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana della Polizia Locale nella notte tra giovedì e venerdì, durante i controlli ai locali notturni, sono intervenuti presso un’area vicino a Cinecittà che ospitava uncon musica dal vivo, con tanto di, luci psichedeliche, postazione per il dj e due punti di somministrazione, il tutto in forma abusiva. L’organizzatore dell’evento è stato denunciato per attività di pubblico spettacolo e l’intrattenimento non autorizzato. All’interno erano presenti circa 160 persone. A seguito delle irregolarità riscontrate, tra cui anche alcune violazioni delle misure anti- Covid, sono state elevate sanzioni amministrative pari a circa, oltre all’esecuzione del provvedimento di chiusura per 5 giorni. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è ...