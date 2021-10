Pattinaggio artistico: Shcherbakova in testa dopo lo short al Budapest Trophy 2021. Segue Khromykh (Di sabato 16 ottobre 2021) Arrivano risposte incoraggianti da Anna Shcherbakova. La campionessa del mondo in carica di Pattinaggio artistico, in fase di ripresa dopo un infortunio al piede che l’ha tenuta ferma durante le fondamentali fasi di preparazione, ha conquistato la vetta provvisoria dopo lo short al Budapest Trophy 2021, competizione internazionale in fase di svolgimento presso la Vasas Arena della capitale ungherese. La fuoriclasse russa ha avuto la meglio confezionando una performance ben bilanciata, dove ha ottenuto nettamente il miglior riscontro sul secondo punteggio eSeguendo poi al meglio sei dei sette elementi pianificati. Benissimo in tal senso il doppio axel inaugurale e il triplo flip, così come le tre trottole, tutte ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Arrivano risposte incoraggianti da Anna. La campionessa del mondo in carica di, in fase di ripresaun infortunio al piede che l’ha tenuta ferma durante le fondamentali fasi di preparazione, ha conquistato la vetta provvisorialoal, competizione internazionale in fase di svolgimento presso la Vasas Arena della capitale ungherese. La fuoriclasse russa ha avuto la meglio confezionando una performance ben bilanciata, dove ha ottenuto nettamente il miglior riscontro sul secondo punteggio endo poi al meglio sei dei sette elementi pianificati. Benissimo in tal senso il doppio axel inaugurale e il triplo flip, così come le tre trottole, tutte ...

