Infortuni sul lavoro, morti due operai (Di sabato 16 ottobre 2021) Ancora incidenti mortali sul lavoro, vittime due operai. Stamattina a Lanciano (Chieti), nelle campagne in località Torre Marino, un 37enne della provincia di Enna, che era sceso nel canalone profondo tre metri dove dovranno passare le condotte del metanodotto, è rimasto sepolto da una frana ed è deceduto. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, ispettorato del lavoro e polizia. Un altro Infortunio mortale è avvenuto intorno alle 11 in una ditta a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. La vittima è un operaio di 47 anni, residente nel comprensorio del cuoio. L’incidente mortale si è verificato in un’azienda che vende materiali edili e ferramenta per cantieri edili in via del Bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Ancora incidenti mortali sul, vittime due. Stamattina a Lanciano (Chieti), nelle campagne in località Torre Marino, un 37enne della provincia di Enna, che era sceso nel canalone profondo tre metri dove dovranno passare le condotte del metanodotto, è rimasto sepolto da una frana ed è deceduto. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, ispettorato dele polizia. Un altroo mortale è avvenuto intorno alle 11 in una ditta a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. La vittima è uno di 47 anni, residente nel comprensorio del cuoio. L’incidente mortale si è verificato in un’azienda che vende materiali edili e ferramenta per cantieri edili in via del Bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. L'articolo proviene da Sbircia ...

Advertising

ilincoerente : @Agenzia_Ansa A proposito in Afganistan sono morti in 37 x un attentato. Ma a voi non frega un cazzo. Adesso vanno… - EnzoMontaruli : @Kundi63 @Putenza0 @kruniciano @FBiasin Va bene. Kolarov titolare al posto di Skriniar (che gioca sul centro destra… - messveneto : Ancora morti e feriti sul lavoro: due operai vittime in provincia di Chieti e di Pisa, altri due gravi a Milano: A … - Milan_eBasta : CLAMOROSO A LA7 Tg ore 13.30: Titoli di apertura sullo sport parlano delle partite di stasera con “Milan falcidiato… - unoenessunoe : Quello che manca al decreto sulla #SicurezzaSulLavoro - la patente a punti delle imprese che premi chi investe in… -