Green Pass | De Maria Pd | ' manifestazione dissenso non può essere intolleranza verbale'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La lettera aperta di Gian Marco Capitani, nella sua ambiguità, non chiude certo la ferita aperta con gli insulti a Liliana Segre. Da Bologna, città Medaglia d'oro della Resistenza, nel giorno in cui tanti bolognesi hanno partecipato alla grande manifestazione antifascista di Cgil, Cisl e Uil a Roma, venga un messaggio univoco di solidarietà alla senatrice Segre". Lo afferma Andrea De Maria, deputato del Pd e segretario di presidenza della Camera. "Non è accettabile -aggiunge- che la sacrosanta libertà di manifestare il proprio dissenso, che è giustamente garantita in democrazia, scenda sul piano della intolleranza verbale, come in questo caso".

