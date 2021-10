Coronavirus | i dati | 2 983 positivi e 14 vittime in 24 ore Ancora effetto green pass sui tamponi | quasi 500mila

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 2.983 iai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 lein un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri.molto alto il numero dimolecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 472.535 secondo idel ministero della Salute, in lieve calo rispetto al record di ieri quando furono 506.043. Il tasso dità è allo 0,6%, pressoché stabile rispetto allo 0,5% di ieri. Gli attualmenteal Covid in Italia sono 78.071, con un calo di 451 nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.715.464, i morti 131.517. I dimessi e ...

Ansa . Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in ......sulla pandemia. Tutti iaggiornati di Italia e mondo Secondo l'ultimo aggiornamento deidel ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.983 nuovi casi , a fronte di 472.535 test effettuati. 14 ...Sono 7 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 16 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate dal virus sale, p ...Sono 2983 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.732, qui il bollettino ). Sale così ad almeno 4.715.464 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guarit ...