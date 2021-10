Barillari fa i conti senza l’oste: terminata l’occupazione, il bar non li fa mangiare senza green pass (Di sabato 16 ottobre 2021) In un entusiasmante narrazione, degna del pathos che si conviene a certi eventi, Tommaso Labate questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera ha raccontato della stoica occupazione della Regione Lazio da parte di Barillari e Cunial. I due no vax pagati con i soldi dello stato durante l’occupazione sono stati raggiunti telefonicamente dal giornaliste del Corriere, il quale ha chiesto loro come procedesse l’eroico gesto. Alla fine Barillari e Cunial hanno rinunciato alla protesta ad oltranza perché si sono dimenticati i panini. È tutto stupendo (@Tommasolabate oggi su Corriere della Sera) pic.twitter.com/ncCecIyVED — Michele Dell’Orco (@dellorco85) October 16, 2021 Durante la chiacchierata però Barillari tradisce un momento di esitazione “Rimaniamo a oltranza, finché la polizia non ci caccia. Anche se…”, si ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) In un entusiasmante narrazione, degna del pathos che si conviene a certi eventi, Tommaso Labate questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera ha raccontato della stoica occupazione della Regione Lazio da parte die Cunial. I due no vax pagati con i soldi dello stato durantesono stati raggiunti telefonicamente dal giornaliste del Corriere, il quale ha chiesto loro come procedesse l’eroico gesto. Alla finee Cunial hanno rinunciato alla protesta ad oltranza perché si sono dimenticati i panini. È tutto stupendo (@Tommasolabate oggi su Corriere della Sera) pic.twitter.com/ncCecIyVED — Michele Dell’Orco (@dellorco85) October 16, 2021 Durante la chiacchierata peròtradisce un momento di esitazione “Rimaniamo a oltranza, finché la polizia non ci caccia. Anche se…”, si ...

