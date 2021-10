ATP Anversa 2021: Nikoloz Basilashvili non sarà in campo, entra Gianluca Mager (Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi disputerà la sua prima semifinale di sempre in un Masters 1000 a Indian Wells, ma nel frattempo il georgiano Nikoloz Basilashvili deve pensare al proprio futuro immediato. Nei piani, ci sarebbe stato l’ATP 250 di Anversa, noto anche come European Open, uno dei due tornei al via lunedì 18. Il giocatore, però, ha preferito rinunciare, e appaiono abbastanza evidenti le ragioni. Si è verificata, sia ad Anversa che alla Kremlin Cup di Mosca, una sorta di moria di giocatori. In Belgio hanno dato forfait, solo negli ultimi due giorni e in rigoroso ordine temporale, il francese Ugo Humbert, Fabio Fognini, il britannico Cameron Norrie, il canadese Felix Auger-Aliassime, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il sudafricano Kevin Anderson, il bulgaro Grigor Dimitrov (anche lui semifinalista a Indian Wells) e, appunto, ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi disputerà la sua prima semifinale di sempre in un Masters 1000 a Indian Wells, ma nel frattempo il georgianodeve pensare al proprio futuro immediato. Nei piani, ci sarebbe stato l’ATP 250 di, noto anche come European Open, uno dei due tornei al via lunedì 18. Il giocatore, però, ha preferito rinunciare, e appaiono abbastanza evidenti le ragioni. Si è verificata, sia adche alla Kremlin Cup di Mosca, una sorta di moria di giocatori. In Belgio hanno dato forfait, solo negli ultimi due giorni e in rigoroso ordine temporale, il francese Ugo Humbert, Fabio Fognini, il britannico Cameron Norrie, il canadese Felix Auger-Aliassime, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il sudafricano Kevin Anderson, il bulgaro Grigor Dimitrov (anche lui semifinalista a Indian Wells) e, appunto, ...

