Terza dose, Francia sconsiglia Moderna: si userà solo Pfizer (Di venerdì 15 ottobre 2021) sconsigliato in Francia l'utilizzo del vaccino anti-Covid di Moderna per la Terza dose, somministrata a chi ha già completato il ciclo vaccinale. L'Alta autorità della salute (Has) d'oltralpe ha fatto un passo indietro rispetto alle raccomandazioni emanate il 6 ottobre, in cui prevedeva l'uso dei due vaccini a mRna, escludendo ora Moderna e raccomandando unicamente Pfizer, in attesa dei risultati delle analisi più dettagliate dell'Agenzia europea del farmaco Ema. Il parere sull'uso del vaccino Moderna per le prime due dosi, invece, resta invariato. La Has ha deciso di seguire un principio di precauzione anche in relazione alle decisioni delle autorità sanitarie di alcuni Paesi europei, Svezia e Danimarca, che hanno sospeso il vaccino per le fasce di ...

