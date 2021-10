"Si dissocia da me?". Vasco, la pesantissima replicadi Red Ronnie: "Covid, una cosa architettata bene" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vasco Rossi e Red Ronnie sono amici di vecchia data, ma attualmente si trovano su posizioni diametralmente opposte per quanto riguarda il vaccino e il Green Pass. Per questo motivo il rocker di Zocca, prima di rilasciare un'intervista all'amico giornalista, si era “dissociato completamente” dai suoi pensieri sul Covid. “Il no-vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo - aveva dichiarato Vasco durante la presentazione del suo nuovo album - non riesce ad accettare che sia un caso ma penso ci sia dietro qualcosa”. “Provi a parlarci - aveva aggiunto - ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così. Per questo mi dissocio da quello che dice Red Ronnie ultimamente quando va a parlare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021)Rossi e Redsono amici di vecchia data, ma attualmente si trovano su posizioni diametralmente opposte per quanto riguarda il vaccino e il Green Pass. Per questo motivo il rocker di Zocca, prima di rilasciare un'intervista all'amico giornalista, si era “to completamente” dai suoi pensieri sul. “Il no-vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo - aveva dichiaratodurante la presentazione del suo nuovo album - non riesce ad accettare che sia un caso ma penso ci sia dietro qual”. “Provi a parlarci - aveva aggiunto - ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così. Per questo mi dissocio da quello che dice Redultimamente quando va a parlare ...

Advertising

iskyfra : @BarbaraArvotti Io la mano gliela tendo, x me con i loro soldi e dei fans ossessionati possono fare quello che vog… - Silvanovolpagni : @alfredotec6 @ladyrosmarino Sta di fatto che nessuno di voi, o chi vi rappresenta, si dissocia mai da questi episod… - RadioPem : @66simona99 @Max_883 @nashtag_ Ma perché lo dice il numero uno degli incoerenti?! Perché se una parte ( quanto gran… - moonstar_belle : RT @StefaniaLP86: @junikecujoh Hai rotto il cazzo, Junike. La gente - come me - ce l’ha con Parpiglia perché insinua che Dayane sia compli… - StefaniaLP86 : @junikecujoh Hai rotto il cazzo, Junike. La gente - come me - ce l’ha con Parpiglia perché insinua che Dayane sia… -