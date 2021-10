Roma 2021: Sempre più bello sarà proiettato in anteprima ad Alice nella Città (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sempre più bello, 12 mesi dopo l'uscita del primo capitolo, Sul più bello, arriva ad Alice nella Città e sarà proiettato in anteprima in occasione di Roma 2021. Sempre più bello, l'ultimo capitolo della trilogia Sul più bello, sarà proiettato in anteprima presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma 2021. Esattamente 12 mesi dopo l'uscita del primo capitolo - Sul più bello - arriva ad Alice nella Città l'ultimo episodio della saga dedicata ai più giovani e portata al successo dalla Eagle Pictures. Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021)più, 12 mesi dopo l'uscita del primo capitolo, Sul più, arriva adinin occasione dipiù, l'ultimo capitolo della trilogia Sul piùinpresso l'Auditorium della Conciliazione di. Esattamente 12 mesi dopo l'uscita del primo capitolo - Sul più- arriva adl'ultimo episodio della saga dedicata ai più giovani e portata al successo dalla Eagle Pictures. Il ...

