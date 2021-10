Previsioni Lotto del 16-10-2021

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Le , sono composte da tre consigli, per la sorte di Ambata, Ambo e Terno. Le proposte vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 9 colpi a partire dalla data di pubblicazione.– © by GiGiPrevisione dai Diametrale in decina FIRENZE – NAPOLI – TUTTEAmbata: 63Ambo: 63-56Terzina per ambo e terno: 63-56-22 Previsione dai Diametrale 45 GENOVA – ROMA – TUTTEAmbata: 13Ambo: 13-32Terzina per ambo e terno: 13-32-14 Previsione dai Complementari CAGLIARI – GENOVA – TUTTEAmbata: 81Ambo: 81-15Terzina per ambo e terno: 81-15-83 Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 volte. GiGiconsiglia: In ...

