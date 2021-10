Non c'è stato l'effetto scuola sui contagi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Il temuto "effetto scuola" sui contagi, con il ritorno in presenza sui banchi di tutta Italia di milioni di studenti, al momento non c'è stato. Anche il report settimanale della Cabina di Regia fotografa una situazione di calo, lento e costante, sia dei contagi che dei ricoveri. A partire dall'indice Rt, stabilmente sotto 1: il 17 settembre segnava quota 0,85, poi oscillazioni in calo a 0,82 la settimana successiva, 0,83 le due ancora seguenti e 0,85 l'ultima rilevazione di oggi, dato identico quindi a quello di un mese fa. Sotto l'1 significa discesa dei contagi, e così è: l'incidenza un mese fa, alla riapertura delle scuole, era a 54 casi settimanali per centomila abitanti, sopra la quota considerata di rischio di 50 per centomila. Dato peraltro già in discesa rispetto al ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Il temuto "" sui, con il ritorno in presenza sui banchi di tutta Italia di milioni di studenti, al momento non c'è. Anche il report settimanale della Cabina di Regia fotografa una situazione di calo, lento e costante, sia deiche dei ricoveri. A partire dall'indice Rt, stabilmente sotto 1: il 17 settembre segnava quota 0,85, poi oscillazioni in calo a 0,82 la settimana successiva, 0,83 le due ancora seguenti e 0,85 l'ultima rilevazione di oggi, dato identico quindi a quello di un mese fa. Sotto l'1 significa discesa dei, e così è: l'incidenza un mese fa, alla riapertura delle scuole, era a 54 casi settimanali per centomila abitanti, sopra la quota considerata di rischio di 50 per centomila. Dato peraltro già in discesa rispetto al ...

