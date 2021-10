Manchester City | Guardiola perde un top | i tempi di recupero

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 ottobre 2021)ha parlato in conferenza stampa ed ha annunciato il lungo stop di Ferran Torres e il rientro di Zinchenko e Gundogan. Il giocatore spagnolo, autore di una doppietta contro l’Italia in Nations League, ne avrà per molto tempo. Ferran Torres,, infortunio L’esterno spagnolo ha giocato molto in questo avvio di stagione, sia con ilche con la Spagna, che dunque dovranno fare a meno di lui per almeno 2/3 mesi. Frattura al piede per lui, rimediata proprio contro l’Italia a San Siro. LEGGI ANCHE: Bayern Monaco, ufficiale un rinnovo: contratto fino al 2025 L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.