Liverpool, Alisson e Fabinho attendono i Reds già a Madrid per non fare la quarantena in Inghilterra (Di venerdì 15 ottobre 2021) Interessante soluzione trovata dal Liverpool per aggirare la quarantena dei suoi calciatori sudamericani provenienti dalle gare delle qualificazioni ai Mondiali. Il Liverpool ha deciso di rinunciare al portiere Alisson Becker e al centrocampista Fabinho per la sfida di domani a Watford, facendoli rientrare direttamente dal Brasile a Madrid. Martedì i Reds sfideranno l’Atletico al Wanda Metropolitano e quindi i calciatori attenderanno la squadra già in Spagna. Se i due nazionali brasiliani fossero tornati in Inghilterra, avrebbero dovuto sottoporsi a 10 giorni d’isolamento, visto che il Brasile è ancora nella lista rossa dei Paesi ad alto rischio di contagio. I due quindi avrebbero saltato non solo la gara di domani ma anche le successive. Così facendo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Interessante soluzione trovata dalper aggirare ladei suoi calciatori sudamericani provenienti dalle gare delle qualificazioni ai Mondiali. Ilha deciso di rinunciare al portiereBecker e al centrocampistaper la sfida di domani a Watford, facendoli rientrare direttamente dal Brasile a. Martedì isfideranno l’Atletico al Wanda Metropolitano e quindi i calciatori attenderanno la squadra già in Spagna. Se i due nazionali brasiliani fossero tornati in, avrebbero dovuto sottoporsi a 10 giorni d’isolamento, visto che il Brasile è ancora nella lista rossa dei Paesi ad alto rischio di contagio. I due quindi avrebbero saltato non solo la gara di domani ma anche le successive. Così facendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Alisson Come aggirare la quarantena: il Liverpool 'parcheggia' Allison e Fabinho a Madrid Come aggirare la quarantena, pur restando nelle regole. Il Liverpool ha deciso di rinunciare al portiere Alisson Becker e al centrocampista Fabinho per la sfida di domani a Watford, facendoli rientrare direttamente dal Brasile a Madrid, dove martedì i Reds ...

Liverpool, a giugno si svincola un portiere Commenta per primo Loris Karius , estremo difensore tedesco del Liverpool , sfortunato protagonista della finale di Champions League 2018 dove regalò due reti al ...la quarta scelta dietro Alisson, ...

Liverpool, Alisson e Fabinho attendono i Reds già a Madrid per non fare la quarantena in Inghilterra alfredopedulla.com Come aggirare la quarantena: il Liverpool "parcheggia" Allison e Fabinho a Madrid I due sono rientrati direttamente dal Brasile in Spagna, dove martedì i Reds sfideranno l'Atletico. Salteranno il match di domani a Watford ma non dovranno restare in isolamento per 10 giorni ...

Il miglior acquisto del Liverpool che non vedrete mai in campo Mona Nemmer non è molto nota, ma è una pedina preziosa nel Liverpool di Jurgen Klopp, che la ritiene fondamentale per la sua squadra. Scopriamo di chi si tratta.

