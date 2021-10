Advertising

leggoit : #FederAnisap: «Strutture private poco coinvolte nella pandemia. Regioni potevano abbattere le liste d'attesa»… -

Ultime Notizie dalla rete : FederAnisap Strutture

Leggo.it

Lesanitarie private sono state poco coinvolte nella gestione della pandemia di Covid - 19. A dirlo è, che in una nota ufficiale esprime la propria preoccupazione sottolineando ...'Lesanitarie private, che da sempre hanno erogato ai cittadini i servizi, anche d'urgenza, ... Ad esprimere per questo la 'propria preoccupazione' è, la Federazione nazionale a cui ...Le strutture sanitarie private sono state poco coinvolte nella gestione della pandemia di Covid-19. A dirlo è FederAnisap, che in una nota ufficiale esprime la propria ..."Le strutture sanitarie private, che da sempre hanno erogato ai cittadini i servizi, anche d'urgenza, anche in piena emergenza" Covid-19, sono state "coinvolte nella gestione della pandemia" in modo " ...