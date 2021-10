Cava de’ Tirreni: arrestato un pregiudicato per tentata rapina (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Bn) – Nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Anticrimine hanno tratto in arresto F.M., di anni 38, residente in provincia di Napoli, pregiudicato per delitti contro il patrimonio, poiché resosi responsabile dei reati di tentata rapina, violenza a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e strumenti di effrazione. Nel corso del servizio di pattugliamento del centro cittadino, gli agenti venivano attirati da un forte rumore di vetri infranti proveniente da un esercizio commerciale sito sul corso Umberto I, sull’isola pedonale del centro storico. Nel verificare la provenienza dei rumori, gli operatori ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’(Bn) – Nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza dide’– Sezione Anticrimine hanno tratto in arresto F.M., di anni 38, residente in provincia di Napoli,per delitti contro il patrimonio, poiché resosi responsabile dei reati di, violenza a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e strumenti di effrazione. Nel corso del servizio di pattugliamento del centro cittadino, gli agenti venivano attirati da un forte rumore di vetri infranti proveniente da un esercizio commerciale sito sul corso Umberto I, sull’isola pedonale del centro storico. Nel verificare la provenienza dei rumori, gli operatori ...

